Янукович думает, что нет человека, более заинтересованного в правде, чем он
Президент общался с журналистами
|Виктор Янукович
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал журналистам во время посещения Национальной Сорочинской ярмарки.
Президенту журналисты задали вопрос по поводу его мнения о ситуации, которая сложилась в государстве вокруг свободы слова, в частности, учитывая заявления, в том числе на международном уровне, о введении в Украине цензуры и свертывании демократии.
«Я вам скажу: если бы была цензура, могли ли бы вы задать такой вопрос», - заметил Президент.
В связи с этим он обратился к представителям СМИ с просьбой проинформировать его о том, «кто вам мешает писать правду». «Назовите мне фамилии, назовите мне компанию, владельца. Пока еще я конкретного ответа не получил», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его мнению, дискуссия вокруг свободы слова и цензуры в Украине нагнетается с целью использования этой темы как «средства политической борьбы».
«Но я хочу сказать, что, по-видимому, более заинтересованного человека, чем я, чтобы говорили и писали правду, в Украине нет. Я хотел бы быть вашим партнером. Я хорошо понимаю, что только свободный человек, у которого бы были защищены права, будет счастливо жить в этой стране. Я хочу и желаю своим детям и внукам, чтобы они жили в такой стране», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.