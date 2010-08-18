Янукович думает, что нет человека, более заинтересованного в правде, чем он

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ждет от представителей СМИ конкретной информации относительно случаев, когда им мешают говорить правду во время исполнения профессиональных обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал журналистам во время посещения Национальной Сорочинской ярмарки.

Президенту журналисты задали вопрос по поводу его мнения о ситуации, которая сложилась в государстве вокруг свободы слова, в частности, учитывая заявления, в том числе на международном уровне, о введении в Украине цензуры и свертывании демократии.

«Я вам скажу: если бы была цензура, могли ли бы вы задать такой вопрос», - заметил Президент.

В связи с этим он обратился к представителям СМИ с просьбой проинформировать его о том, «кто вам мешает писать правду». «Назовите мне фамилии, назовите мне компанию, владельца. Пока еще я конкретного ответа не получил», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, дискуссия вокруг свободы слова и цензуры в Украине нагнетается с целью использования этой темы как «средства политической борьбы».

«Но я хочу сказать, что, по-видимому, более заинтересованного человека, чем я, чтобы говорили и писали правду, в Украине нет. Я хотел бы быть вашим партнером. Я хорошо понимаю, что только свободный человек, у которого бы были защищены права, будет счастливо жить в этой стране. Я хочу и желаю своим детям и внукам, чтобы они жили в такой стране», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.