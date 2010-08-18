Королевская: чиновники не желают расстаться с возможностью брать взятки

Предложенный чиновниками перечень видов хозяйственной деятельности, ведение которых требует разрешения, «раздут», минимум, в 2 раза.

Об этом УНИАН заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя проект правительственного постановления "Об определении перечня действий по совершению хозяйственной деятельности, которые не могут проводиться на основании подачи декларации". В постановлении перечислен 91 вид хозяйственной деятельности, ведение которой требует получения разрешительных документов.

По ее словам, вся разрешительная и лицензионная деятельность должна базироваться на простом принципе соответствия трем критериям. «Получение разрешения необходимо только в том случае, если хозяйственная деятельность связана с угрозой безопасности государства, угрозой здоровью и жизни граждан, а также с доступом к ограниченным видам ресурсов. Четкие критерии позволяют покончить с практикой, создания коррупционных схем, при которых предприниматели стоят в бесконечных очередях за разрешениями», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, принятие временных списков видов деятельности, требующих разрешений, не имеет ничего общего с улучшением бизнес-климата.

Чиновники не готовы расстаться с возможностью унижать предпринимателей и вымогать взятки при выдаче разрешений, считает народный депутат. «Бизнес нуждается в понимании того, каким будет рынок через полгода, год, пять лет, предпринимателям необходимы четкие долгосрочные маяки. Принцип «давайте примем временный документ с ошибками, а потом их будем исправлять» ведет исключительно к созданию дополнительных административных, коррупционных барьеров для предпринимателей. Это все равно, что делать ремонт экономики топором с завязанными глазами», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета Верховной Рады считает, что перечень должен приниматься один раз, действовать, минимум, 3 года и включать не более 40 видов деятельности. «В его основе должны лежать прозрачные, понятные критерии. Для того, чтобы построить эффективную экономику, необходимо дать бизнесу возможность прогнозировать изменения на рынке, в том числе в регуляторной системе. Такой возможности сегодня он не имеет, а правительство демонстрирует псевдодружественные шаги, которые не ведут к улучшению бизнес-климата», - подчеркнула глава профильного парламентского комитета.

Справка УНИАН. После вступления в силу 1 августа 2010 года Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» предприниматели получили право осуществлять хозяйственную деятельность по декларативному принципу. Законом устанавливается, что право субъектов хозяйствования на проведение определенных действий на основании представления декларации распространяется на все виды деятельности, не запрещенные законом. Перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации, в 30-тидневный срок определяется Кабинетом министров Украины.

Законом предусмотрено, «в случае неутверждения Кабинетом министров на протяжении месяца со дня опубликования перечня определенных действий по осуществлению хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности, которые не могут вестись на основании предоставления декларации, субъект хозяйствования имеет право на ведение хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности по предоставлению декларации».