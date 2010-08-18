Янукович будет говорить с Меркель о визах и терроризме

Во время официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Германию 30 августа будут обсуждены вопросы европейской интеграции Украины, борьбы с организованной преступностью и международным терроризмом.

Об этом в интервью «Немецкой волне» сообщила Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в ФРГ Наталия ЗАРУДНАЯ.

«Безусловно, будут и вопросы относительно дальнейшего прогресса либерализации визового режима», - отметила она.

По словам украинского дипломата, речь идет не только о том, как лучше и кому выдавать визы, а об устранении визового фактора вообще как препятствие развитию двухстороннего бизнеса.

В то же время Н.ЗАРУДНАЯ объяснила, что до того, как Германия и Украина либерализуют визовый режим, необходимо эффективно решить проблему организованной преступности.

Как сообщила посол, ожидается, что во время визита В.ЯНУКОВИЧА Украина и Германия впервые на высшем уровне подпишут соглашение о совместных действиях против организованной преступности и международного терроризма.

В частности, речь идет о том, что немецкие и украинские органы внутренних дел смогут общаться прямо, чтобы не допустить злоупотреблений свободой перемещения в Европе и нарушений визового законодательства.

«Это одна из составляющих нашего сотрудничества с точки зрения снятия определенных предостережений со стороны Германии относительно возможности Украины противодействовать этим преступлениям в контексте безвизового режима», - сказала Н.ЗАРУДНАЯ.

Она также уточнила, что в рамках нового соглашения немецкие эксперты будут помогать Украине устроить должным образом границы, а также будет налажено сотрудничество в сфере обмена информацией.

Еще одна тема переговоров, отметила посол, будет касаться зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

«Мы считаем, что Германия могла бы быть более открытой», - считает Н.ЗАРУДНАЯ.