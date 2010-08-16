«Блок Куницына» намерен объединиться с Партией регионов
...полностью разделяя политику Президента
Совет депутатского «Блока Куницына» принял решение о начале объединительного процесса с крымской организацией Партии регионов и обратился к лидеру «регионалов» автономии Василию ДЖАРТЫ с предложением согласовать политические и организационные вопросы.
Об этом говорится в обращении Совета к В.ДЖАРТЫ, которым располагает УНИАН.
«Совет депутатского «Блока Куницына» полностью разделяет внутреннюю и внешнюю политику Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его команды в центре и на местах, направленную на стабилизацию социально-политической ситуации в стране и укрепление международных позиций независимой Украины. Мы полагаем, что нынешний курс руководства страны требует дальнейшего закрепления и поддержки всех здравомыслящих политических сил в центре и регионах в ходе предстоящих выборов в местные советы», - говорится в обращении.
Объединительный процесс блок намерен завершить во время общекрымского форума его сторонников, который состоится в Симферополе в начале сентября.
«Мы убеждены, что принимаем единственно правильное и политически ответственное решение, которое, как мы надеемся, найдёт понимание в среде крымских «регионалов» и наших традиционно многочисленных коллег и сторонников. Мы несём общую ответственность за дальнейшие судьбы крымской автономии и всех, кто продолжает верить в её идеалы и историческое предназначение», - заявляет блок.
Справка УНИАН. «Блок Куницына» создали крымские организации Народно-демократической партии (НДП), Партии государственного нейтралитета Украины и Демократической партии Украины в конце 2005 года, перед местными выборами.
Сергей КУНИЦЫН, нынешний депутат парламента автономии и постоянный представитель президента в Крыму, тогда возглавлял крымскую организацию НДП.
Ряд депутатов, избранных по спискам «Блока Куницына» в крымский парламент - Александр ЛИЕВ, Ольга КОВИТИДИ, Ольга УДОВИНА, - 12 августа получили партбилеты Партии регионов.
Очередные местные выборы пройдут в Украине 31 октября этого года по смешанной системе без участия блоков партий.
В крымском парламенте – 100 депутатов.