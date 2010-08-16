«Блок Куницына» намерен объединиться с Партией регионов

Совет депутатского «Блока Куницына» принял решение о начале объединительного процесса с крымской организацией Партии регионов и обратился к лидеру «регионалов» автономии Василию ДЖАРТЫ с предложением согласовать политические и организационные вопросы.

Об этом говорится в обращении Совета к В.ДЖАРТЫ, которым располагает УНИАН.

«Совет депутатского «Блока Куницына» полностью разделяет внутреннюю и внешнюю политику Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его команды в центре и на местах, направленную на стабилизацию социально-политической ситуации в стране и укрепление международных позиций независимой Украины. Мы полагаем, что нынешний курс руководства страны требует дальнейшего закрепления и поддержки всех здравомыслящих политических сил в центре и регионах в ходе предстоящих выборов в местные советы», - говорится в обращении.

Объединительный процесс блок намерен завершить во время общекрымского форума его сторонников, который состоится в Симферополе в начале сентября.

«Мы убеждены, что принимаем единственно правильное и политически ответственное решение, которое, как мы надеемся, найдёт понимание в среде крымских «регионалов» и наших традиционно многочисленных коллег и сторонников. Мы несём общую ответственность за дальнейшие судьбы крымской автономии и всех, кто продолжает верить в её идеалы и историческое предназначение», - заявляет блок.

Справка УНИАН. «Блок Куницына» создали крымские организации Народно-демократической партии (НДП), Партии государственного нейтралитета Украины и Демократической партии Украины в конце 2005 года, перед местными выборами.

Сергей КУНИЦЫН, нынешний депутат парламента автономии и постоянный представитель президента в Крыму, тогда возглавлял крымскую организацию НДП.

Ряд депутатов, избранных по спискам «Блока Куницына» в крымский парламент - Александр ЛИЕВ, Ольга КОВИТИДИ, Ольга УДОВИНА, - 12 августа получили партбилеты Партии регионов.

Очередные местные выборы пройдут в Украине 31 октября этого года по смешанной системе без участия блоков партий.

В крымском парламенте – 100 депутатов.