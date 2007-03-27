Лукьяненко винит Ющенко в том, что ”бандиты” получили власть, а не тюрьмы

Украинская республиканская партия Лукьяненко призывает лидеров парламентских и внепарламентских оппозиционных политических партий и общественных организаций осознать масштабы угрозы для Украины и немедленно инициировать межпартийные переговоры, “целью которых являются не избирательные планы и перспективы, а спасение государства!”. Об этом говорится в переданном УНИАН Меморандуме УРП Лукьяненко относительно ситуации в стране.

В нем выражается обеспокоенность позицией Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в частности, то, что “его бездеятельность и невмешательство привели к расколу помаранчевых победителей и превращению их в побежденных”. “Это его руками к власти были приведены те же бандиты, которым он же на Майдане обещал тюрьмы. Это с его молчаливого и слабодушного попустительства страна сегодня оказалась на грани национальной катастрофы," - говорится в меморандуме.

УРП Лукьяненко считает, что “в условиях наступления криминально-тоталитарных сил глава государства был обязан прибегнуть к самым решительным и жестким мерам защиты демократии и государственности”. В меморандуме отмечается, что “с начала года Президент не предпринял никаких мер, чтобы противодействовать угрожающим процессам в стране, и продолжал мечтать о новых универсалах и примирении собственного народа с его старыми и новейшими поработителями”. УРП Лукьяненко упрекает В.ЮЩЕНКО, что он не использовал возможности еще одного представления кандидатуры Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел, “вплоть до наступления окончания срока формирования правительства, за которым возникают конституционные основания для роспуска парламента”. Они критикуют Президента Украины и за награждение высшими государственными наградами, в частности, Михаила ПОТЕБЕНЬКО. УРП Лукьяненко, призывает “все сознательные политические силы Украины независимо от их идеологической принадлежности – национально-патриотические, социал-демократические, либеральные – перед лицом национальной катастрофы, как в дни Майдана, отодвинуть разногласия на задний план и, переступив через амбиции своих лидеров, объединив усилия, встать на защиту Украины и украинского народа!”

В меморандуме отмечается, что кадровая политика правительства свидетельствует “об активном и планомерно осуществляемом возврате к власти самых уродливых проводников режима Кучмы”, а также президентские полномочия подвергаются “неконституционному пересмотру со стороны Кабмина и управляемой им Верховной Рады, а то и просто игнорируются”. “В Украине осуществляется системное контрнаступление реваншистских сил, что его результатом является не восстановление кучмизма, а создание системы власти, которой страна еще не знала – симбиоза криминального кучмовского режима с коммуно-тоталитарным способом организации власти", - говорится в меморандуме

В документе отмечается, что действия нынешнего правительства свидетельствуют “даже не о предательстве его предвыборных обещаний и полном игнорировании собственного народа”, “и даже не о нацеленности клики ЯНУКОВИЧА – СИМОНЕНКО – МОРОЗА на построение в стране системы криминального тоталитаризма”, а о “значительно худшем – о последовательно осуществляемом этой кликой государственном предательстве”.