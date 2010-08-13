Вице-премьер Совмина АРК и 5 депутатов парламента Крыма ушли в ПР

Заместитель председателя Совета министров Крыма Екатерина ЮРЧЕНКО и пять депутатов крымского парламента - Александр ЛИЕВ, Ольга КОВИТИДИ, Ольга УДОВИНА (избраны по спискам «Блока Куницына»), Владимир КЛЫЧНИКОВ (избран по спискам партии «Союз») и Людмила ЛУБИНА (от «Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция») - вступили в Партию регионов.

Они получили партийные билеты 12 августа в ходе заседания Совета парторганизации, сообщила пресс-служба крымской организации ПР.

Кроме того, членом ПР стал глава правления компании «Крымэнерго» Григорий ГРУБА.

Как сообщал УНИАН, лидером крымской организации ПР является председатель Совмина Василий ДЖАРТЫ.

Первый зампредседателя крымского правительства, «регионал» Павел БУРЛАКОВ 12 августа возглавил избирательный штаб ПР в Крыму.

В крымском парламенте - 100 депутатов.

Местные выборы пройдут в Украине 31 октября.