Кабмин утвердил «секретный финплан» Нафтогаза

Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год.

Соответствующее постановление Кабмина (№713 от 4 августа т.г.) обнародовано на Правительственном портале.

В постановлении правительства показатели финплана не приводятся.

Также своим постановлением Кабмин поручил Министерству финансов предусмотреть во время подготовки изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2010 год” выпуск облигаций внутреннего государственного займа в сумме 7,4 млрд. грн. со следующим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 4 августа председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщил, что Кабинет министров принял за основу финансовый план НАКа на 2010 год.

«Финплан принят за основу. Есть незначительные замечания, которые будут устранены до следующего заседания правительства», - сказал он.

Е.БАКУЛИН также дал понять, что дефицит, закладываемый в проект финплана, будет меньше 10 млрд. грн.

Напомним, 23 июня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить текущий год с дефицитом не более 1% ВВП.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что дефицит «Нафтогаза» на конец текущего года составит 10 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.