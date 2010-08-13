Директор ТВі просится на аудиенцию к Януковичу

Директор телеканала ТВі Николай КНЯЖИЦКИЙ обращается к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой о встрече с целью обсуждения вопроса о возможном решении суда о лишении частот и лицензий на вещание 17 телеканалов.

Об этом говорится в открытом обращении Н.КНЯЖИЦКОГО к Президенту Украины, которое было обнародовано сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил Н.КНЯЖИЦКИЙ, в понедельник, 16 августа, в Апелляционном административном суде города Киева должно состояться очередное заседание по вопросу о лишении 17 телеканалов, в том числе ТВі и “5 канала”, частот и лицензий на вещание по иску медиахолдинга Inter Media Group.

”Абсолютно случайно мы узнали о том, что в понедельник, 16 августа, должно состояться заседание суда по нашему вопросу. Решение этого суда вступит в силу сразу. Если оно будет принято под давлением ХОРОШКОВСКОГО, в чем мы, к сожалению, почти не сомневаемся, нам придется выключить более десятка передатчиков по всей стране, будут нарушены права многих известных не только в нашей стране талантливых журналистов, которые в результате прекращения вещания могут потерять работу”, - отметил Н.КНЯЖИЦКИЙ.

По его словам, “в наш канал уже вложены значительные иностранные инвестиции, и незаконное лишение телеканала «ТВі» лицензии повлечет за собой иски в международные суды”.

“Об этой истории много писали, как в Украине, так и за границей, а напишут, очевидно, еще больше. Лишение частот двух независимых телеканалов было воспринято международным сообществом как прямое наступление на свободу слова”, - отмечается в открытом обращении к Президенту.

“Мы просим встречи с Вами потому, что Вы являетесь гарантом и Конституции, и свободы слова, как Вы сами неоднократно заявляли... Мы хотим попросить у Вас защитить независимость суда”, - отметил директор ТВі.

Как сообщал УНИАН, 7 июня редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинил председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, как владельца медиахолдинга U.A. Inter Media Group, в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 канала» частот вещания.

Телеканал ТВі обжаловал в апелляционном порядке это решение суда о лишении его телевизионных частот.