Янукович ликвидировал несколько судов
10:28, 13 августа 2010Политика
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Президент сократил сеть
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал Житомирский, Запорожский, Луганский и Киевский межобластные апелляционные хозяйственные суды.
Об этом сказано в указе №811 от 12 августа т.г., текст которого обнародован на сайте главы государства.
Этим же указом Президент создал Ривненский апелляционный хозяйственный суд, в котором будут рассматриваться хозяйственные дела 5 областей: Ривненской, Волынской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой.
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