Первый вице-премьер Крыма возглавил штаб Партии регионов

Совет крымской организации Партии регионов утвердил первого вице-премьера Крыма Павла БУРЛАКОВА руководителем республиканского избирательного штаба ПР на местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Совета министров Крыма, лидер крымских «регионалов» Василий ДЖАРТЫ после заседания Совета крымской парторганизации в Симферополе.

«Я думаю, он с 1 сентября уйдет в отпуск и будет заниматься подготовкой и проведением избирательной кампании Партии регионов в Крыму», - сказал премьер автономии.

Он также отметил, что «регионалы» пока не сформировали партийные списки для участия в местных выборах в регионе.

По словам В.ДЖАРТЫ, в списки должны попасть «лидеры общественного мнения», которые пользуются уважением в своем селе, поселке или городе, люди, которые создали хотя бы несколько рабочих мест, и те, кто уверен в идеологии ПР.

Лидер крымских «регионалов» отметил, что избирательная программа ПР в Крыму будет строиться на основе президентской программы Виктора ЯНУКОВИЧА с учетом местных особенностей автономии.

По словам В.ДЖАРТЫ, Партия регионов рассчитывает получить на выборах, «минимум, 51% по всей территории Крыма», чтобы иметь полномочия и «воплощать в жизнь» свои замыслы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украина назначила местные выборы на 31 октября. Они пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе без участия блоков партий. На эту же дату крымский парламент назначил свои выборы.