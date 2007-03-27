В Минске арестовали гражданку Украины

В Минске задержана гражданка Украины, которая распространяла листовки в поддержку оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Посольство Украины в Республике Беларусь, 26 марта суд Центрального района г. Минска принял решение о лишении свободы сроком на трое суток гражданки Украины, задержанной 25 марта в столице Беларуси за распространение листовок с изображением лидера белорусской оппозиции Александра МИЛИНКЕВИЧА.

Посольство приняло все возможные меры с целью обеспечения прав и интересов гражданки Украины.

Осужденная гражданка Украины в настоящее время содержится в приемнике-распределителе ГУВС Минского горисполкома и, в соответствии с решением суда, должна быть освобождена из-под ареста сегодня в 15.00.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Беларусь.

Как сообщал УНИАН, акция белорусской оппозиции, которая проводилась 25 марта в Минске в рамках Дня Свободы, закончилась разгоном и задержанием ее участников. По данным СМИ, за участие в акции было задержано около 30 человек.

Кроме того, накануне акции правоохранительными органами Беларуси были задержаны несколько десятков оппозиционеров. Общее количество задержанных - около ста человек.