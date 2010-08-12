Почему власть, подписав Харьковское соглашение, поднимает цены на газ?

Пресс-служба Блока Юлии Тимошенко распространила аналитический комментарий “О повышении цен на природный газ”.

В частности, в документе пресс-служба БЮТ напоминает, что после подписания Харьковских соглашений о продлении срока базирования в Крыму Черноморского флота РФ до 2042 года, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал гражданам, что “это даст... возможность не поднимать в этом году ни тарифы на газ, ни тарифы на жилищно-коммунальные услуги”. “Недопустимую торговлю национальными интересами он оправдывал мифическими, как это всем теперь понятно, экономическими дивидендами. Однако уступки в таком вопросе как государственный суверенитет не принесли никакой пользы ни Украине, ни ее народу”, отмечает Блок Юлии Тимошенко.

По мнению авторов аналитической записки, это доказывают такие факты.

В соответствии с соглашениями, которые подписала тогдашний премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в январе 2009 г., отечественная промышленность до апреля 2010 г. была обеспечена импортным природным газом по стабильной цене 228 долларов за тыс. куб. метров. “В настоящее время, со “скидкой”, которую якобы выторговал В.ЯНУКОВИЧ в обмен на Севастополь, цена возросла до 249 долларов, или на 8,5%”. Как подчеркивает БЮТ, “Партия регионов чрезвычайно остро критиковала газовые соглашения, подписанные Ю.ТИМОШЕНКО, однако на переговорах в Харькове В.ЯНУКОВИЧ не изменил в этих соглашениях ни одной буквы в формуле расчета цены газа”.

Кроме того, отмечают авторы записки, в 2009 г., когда экономика государства находилась под колоссальным давлением мирового финансового кризиса, правительство Ю.ТИМОШЕНКО обеспечило антикризисную поддержку предприятиям горно-металлургического и химического комплекса, гарантируя льготную предельную цену на газ. После прихода к власти В.ЯНУКОВИЧА эта поддержка была отменена. БЮТ отмечает, что согласно поручению Ю.ТИМОШЕНКО 29 января 2009 г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) приняла постановление №57, которым для предприятий горно-металлургического и химического комплексов была установлена предельная цена на газ в размере 1899,25 грн. за 1000 куб. метров. Решением НКРЭ №1009 от 30 июля в 2010 г. тариф этим предприятиям повышен на 13,2% - до 2187,20 грн.

В то же время, цены на газ для граждан при В.ЯНУКОВИЧЕ растут еще быстрее, чем для промышленности. БЮТ напоминает, что в канун президентских выборов В.ЯНУКОВИЧ в своей агитпродукции убеждал, что будет не повышать, а в полтора разы снижать цены на газ для населения. Однако, постановлением НКРЭ от 13 июля 2010 г. №12 с 1 августа 2010 г. увеличена цена на газ для нужд населения на 50%, соответственно, тарифы на горячую воду и тепло вырастут на 25%. В Меморандуме, подписанном с Международным валютным фондом для получения нового кредита, задекларирован план власти увеличить цену на газ для населения еще на 50% в апреле 2011 года. Следовательно, следующие повышения будут происходить каждые полгода, «пока не будет достигнут паритет с импортными ценами» - то есть цены на газ для населения выйдут на уровень мировых, отмечает БЮТ.

Далее БЮТ отмечает, что в 2008-2009 гг. правительство Ю.ТИМОШЕНКО получило от МВФ в рамках кредита «стенд-бай» 4,8 млрд. долларов и дополнительно 1,96 млрд. долларов дивидендов, не подлежащих возвращению. Правительство Николая АЗАРОВА подписало с МВФ условия получения кредита в размере 15,15 млрд. долларов сроком на 29 месяцев. “Для получения этого, на сегодняшний день большого для государства кредита, нынешняя власть согласилась на повышение пенсионного возраста для женщин и льготников, повышение тарифов на газ для населения, промышленности и предприятий ЖКХ и на уменьшение вдвое помощи селу, на замораживание заработных плат бюджетникам”.

“Даже в самые сложные времена мирового финансово-экономического кризиса правительство Ю.ТИМОШЕНКО не повышало цены на газ для населения и коммунальные тарифы, не торговало суверенитетом государства и не перекладывало свою ответственность и проблемы на бюджеты украинских семей”, - подчеркивается в аналитической записке.

БЮТ также отмечает, что “после подписания Харьковских соглашений и фактической сдачи Севастополя и Крыма, В.ЯНУКОВИЧ обещал скидку на газ в размере 100 долларов США. Но вместо реальной уценки на газ для населения и для промышленности к годовщине Харьковских соглашений, по очевидным подсчетам, население будет платить за газ, минимум, вдвое больше”.

БЮТ подчеркивает, что “нынешнее правительство много говорит о “необходимости” доведения цен на газ для населения до мирового уровня. Однако, на нужды населения традиционно направлялся дешевый газ собственной украинской добычи. Украина ежегодно добывает около 21,2 млрд. куб. метров газа, на нужды населения тратится 17,8 млрд. куб. метров, то есть отечественного газа для населения хватает с лихвой. Этот газ всегда был, и должен был бы оставаться тем стратегическим резервом, который защищает граждан Украины от груза непосильных для них мировых цен. Таким образом, власть сегодня не имеет никаких экономических оснований для повышения цен на газ для населения”.

По убеждению БЮТ, реальной причиной роста цен на газ является злоупотребление нынешней властной команды. “...Критическое подорожание природного газа в государстве предопределено не конъюнктурой мировых энергетических рынков, не финансовыми трудностями “Нафтогаза”, а тем, что команда В.ЯНУКОВИЧА перекачивает огромные объемы государственных денег в “РосУкрЭнерго”, - отмечается в записке.

Как отмечает БЮТ, “спонсор избирательной президентской кампании В.ЯНУКОВИЧА и владелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ владеет контрольными пакетами ряда украинских региональных газоснабжающих предприятий (облгазов) и через них контролирует 75% продаж газа в Украине. Население практически 100% платит по счетам облгазам, однако эти деньги лишь частично доходят государству, оседая по пути на оффшорных счетах. По состоянию на 1 июля 2010 г. общий долг облгазов перед государством за поставленный газ составил около 10 млрд. грн. и продолжает стремительно увеличиваться. Сейчас министр ТЭК Юрий БОЙКО предлагает финансово помочь облгазам и “реструктуризировать” их долги на пять лет, то есть - до завершения срока президентства В.ЯНУКОВИЧА. Понятно, что за реализацию этого плана опять будут платить граждане”. Как отмечают авторы записки, годовые поступления от повышения цен на газ для населения - 4,7 млрд. грн., а общий долг облгазов перед государством - 10 млрд. грн. “Очевидно, что если бы Д.ФИРТАШ и облгазы вернули долги государству, то все жители страны могли 2 года не иметь повышения цены на газ”, - отмечает БЮТ.

Авторы записки также напоминают об “афере с решением Стокгольмского арбитражного суда”, где власть Украины “сознательно проиграла судебный иск на 12,1 млрд. куб. метров природного газа или 5,4 млрд. долларов США самой себе и своим спонсорам”.

БЮТ замечает, что компания “РосУкрЭнерго” была посредником и финансовым гарантом перед “Газпромом” поставок в Украину природного газа из РФ. По данным БЮТ, “уже на конец 2008 г. этот “финансовый гарант” имел долг перед ОАО “Газпром” за полученный газ в размере 49 млрд. 562 млн. 094 тыс. рублей или 1 млрд. 686 млн. 933 тыс. 080 долларов США. В это время в газовых хранилищах Украины за “РосУкрЭнерго” учитывались, но не были оплачены российской стороне, 11 млрд. кубометров газа, которые по цене закачивания в соответствующие периоды стоили 1,7 млрд. долларов. Учитывая, что средства за газ не были оплачены, “Газпром” как главный акционер “РосУкрЭнерго” принял решение о передаче этих 11 млрд. куб. метров газа НАК «Нафтогаз», а Украина вместо этого погасила долги “РосУкрЭнерго” в размере 1,7 млрд. долларов”. Как отмечается в записке, соглашениями между “Газпромом” и “РосУкрЭнерго” была предусмотрена возможность перепродажи неоплаченного газа непосредственно НАК “Нафтогаз”. Такое решение дало возможность полностью урегулировать газовый кризис в Украине и Европе. Однако, имея политическую поддержку В.ЯНУКОВИЧА, компания “РосУкрЭнерго” подала иск на Украину в Стокгольмский суд.

По убеждению БЮТ, “несмотря на сильную и понятную правовую позицию Украины, команда В.ЯНУКОВИЧА сознательно и умышленно проиграла суд. В процессе судебного разбирательства они отказались от ключевых позиций защиты интересов государства и изменили свои показания в интересах «РосУкрЭнерго», а также добровольно согласились на начисление государству штрафных санкций. Это подтверждается самим текстом решения Стокгольмского суда”.

В частности, БЮТ наводит выдержку из арбитражного решения Стокгольмского суда от 8 июня 2010 г.: п. I.14 “Нафтогаз” предварительно утверждал (при правительстве Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН), что приобретение 11 млрд. кубометров имело достаточные правовые основания, но в настоящее время утверждает, что это было не так и что “Нафтогаз” больше не может утверждать на каких-либо основаниях, что приобретение им 11 млрд. кубометров имело достаточные правовые основания”; п. III.16: “Нафтогаз” заявил, что не может отрицать, что при данных обстоятельствах “РосУкрЭнерго” имеет право на получение штрафных санкций».

Такое изменение позиции “защиты”, вместе со штрафными санкциями, будет стоить государству и, соответственно, обогатит хозяев “РосУкрЭнерго” на 12,1 млрд. куб. метров природного газа, или на 5,4 млрд. долларов США, что составляет 20% государственного бюджета Украины и равняется почти четверти ее золотовалютных резервов, отмечает БЮТ, и напоминают, что команда В.ЯНУКОВИЧА отомстила тем, кто боролся с коррупцией в газовой сфере и принимал на баланс государства приобретенные у “Газпрома” 11 млрд. куб. метров газа – по инициативе СБУ брошены за решетку бывшие руководители Гостаможслужбы Анатолий МАКАРЕНКО и НАК «Нафтогаз» Игорь ДИДЕНКО”.

По убеждению БЮТ, радикальное подорожание газа для людей предопределяет безнаказанная и масштабная коррупция власти: каждая копейка, переплаченная людьми за газ, “по нашему предположению, будет идти не государству, а направится на счета “РосУкрЭнерго” и “станет прибылью команды ЯНУКОВИЧА–ФИРТАША–ЛЕВОЧКИНА–БОЙКО”.