Янукович выгонит командующего Воздушными силами ВСУ?

Президент Украины – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор ЯНУКОВИЧ собирается уволить командующего Воздушными силами ВСУ генерал-полковника Ивана РУСНАКА.

Об этом сообщает газета “Зеркало недели” со ссылкой на свой источник в Администрации Президента Украины.

По информации издания, после отставки И.РУСНАКА должность главкома Воздушных сил займет его первый заместитель – генерал-лейтенант Сергей ОНИЩЕНКО.

Также, по словам источника газеты, 11 августа в Администрации Президента состоялась встреча В.ЯНУКОВИЧА и С.ОНИЩЕНКО, на которой обсуждались кадровые перестановки. Генерал-лейтенанта С.ОНИЩЕНКО Президенту представил министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ.

Сегодня утром руководитель военного ведомства вызвал И.РУСНАКА из Винницы (где дислоцируется командование Воздушных сил ВСУ – УНИАН) в Киев, и во время личной беседы предложил ему подать рапорт об отставке.

Как отметил источник, указы о смене руководящего состава командования Воздушных сил Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подпишет в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, 20 августа состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос деятельности руководства Минобороны.

На предыдущем заседании СНБО 8 июля В.ЯНУКОВИЧ раскритиковал деятельность руководства Минобороны и Вооруженных сил, но кадровых решений не принимал, поставив задачу навести порядок в военном ведомстве в течение месяца.

Как также сообщил УНИАН источник, близкий к высшему военно-политическому руководству государства, сейчас завершена подготовка проекта Концепции дальнейшего реформирования Вооруженных сил Украины, которая будет представлена Верховному главнокомандующему 20 августа.

Среди других актуальных событий вокруг оборонной политики, по информации собеседника агентства, в Кабмине вызывает обеспокоенность существующее состояние наполнения специального фонда оборонного бюджета.

Также собеседник агентства отмечает имеющиеся противоречия вокруг повторного представления министром обороны М.ЕЖЕЛЕМ на должность руководителя Департамента закупок и снабжения Минобороны Игоря ЗАЛИВАНА (первое представление не прошло согласования в Администрации Президента Украины и было отклонено). “По своей биографии он вообще не отличился на службе в Вооруженных силах. А его высшим карьерным достижением была должность ведущего инженера по транспорту “Укрпочты”, - отметил источник.