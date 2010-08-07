Социал-демократическая партия Молдовы пошлет в Россию добровольцев

Социал-демократическая партия Молдовы (СДПМ) направит в Россию добровольцев из рядов своих членов, желающих помочь России в ликвидации последствий пожаров.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в СДПМ, кроме того, партия обеспечит создание рабочих групп со строительной специальностью, которые, по трудовому контракту, выедут в Россию для участия в восстановлении объектов социального назначения и индивидуальных построек для пострадавших.

В целях содействия в ликвидации последствий пожаров, охвативших Центральный и Западный регионы России, СДПМ запустила кампанию по привлечению и отправке добровольцев в Российскую Федерацию. Создана "горячая линия" для регистрации имени, фамилии, паспортных данных и номеров телефонов тех, кто изъявит желание помочь народу РФ.

Накануне премьер-министр Молдовы Владимир Филат в ходе встречи с временным поверенным России Виталием Тряпицыным подчеркнул, что страна готова оказать помощь РФ в преодолении последствий пожаров.