Янукович сдал экзамен и стал еще более сильным

Честность и прозрачность парламентских выборов 2006 года в Украине признал весь мир: осуществлен важный шаг на пути демократических превращений. На этом акцентировал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в обращении к народу Украины по случаю годовщины парламентских выборов, текст которого размещен на Правительственном портале.

“Осматривая сейчас дорогу, которую мы прошли за год, видим и чувствуем ту силу, ту энергетику, которая дала нам возможность говорить сегодня о нашей стране с гордостью. Эта сила и энергетика - в стабильности, в благосостоянии и в свободе”, - подчеркнул премьер.

Среди основных своих достижений В.ЯНУКОВИЧ назвал сформированное парламентское большинство и правительство, “которому народ доверил возрождение экономической, социально-политической и культурной жизни государства”.

“Мы можем в настоящее время с уверенностью сказать, что покончили с бездорожьем в украинской экономике и укрепили фундамент демократии. Мы поставили экономическое и общественное развитие Украины на надежные рельсы, ведущие в том направлении, на которое указывает наша стратегия до 2011 года”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что “для нас стратегическими приоритетами является экономический рост, стабильность, благосостояние”.

“Этого хочет народ. А мы делаем все, чтобы обеспечить людям такую жизнь”, - сказал премьер-министр.

По его оценке, за год “Украина не только преодолела экономический кризис, не только смогла начать реально улучшать жизнь людей, но и стала государством, открытым для мира”.

“Мы состоялись как единый неделимый народ, живущий в соборном государстве. И, невзирая на всевозможные сценарии, с помощью которых популисты и дальше пробуют баламутить и ссорить людей, важнейшим политическим проектом Украины, важнейшим указателем на нашем пути является и остается единство народа. В этом выводе едины и правительство, и Президент, и председатель парламента. И этого не смогут разрушить никакие интриги и никакие подлости”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

“Я был бы неискренним, если бы не признал, что все, чего нам удалось достичь, было бы невозможным, если бы мы не сделали правильных выводов из событий 2004-го, 2005-го, 2006-го годов. И если бы мы не приложили огромных усилий для того, чтобы приобрести и применить новый политический опыт. Мы сдали экзамен на испытание и вышли из того испытания еще сильнее”, - отметил премьер.

Он выразил благодарность тем, “кто был с нами в непростое время”. “Спасибо за доверие, за мужество, за надежность”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.