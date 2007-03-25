Янукович сыграл журналистам на гитаре (фото)

Виктор Янукович сдержал слово. И таки пригласил журналистов к себе домой. В имении в Новых Петривцях под Киевом хозяин встречал гостей один. Янукович показал дом, позвонил по телефону теще, напоил журналистов чаем, и - даже - продемонстрировал, как умеет играть на гитаре.

Премьер-министр рассказал, как во время своего губернаторства на Донбасе сосватал жену старшему сыну - Александру, и признался, что мечтает женить и младшего Виктора. Премьер рассказал, что любит играть в теннис со своим охранником, а партнером по гольфу избрал депутата-регионала Антона Пригодского.

5 канал