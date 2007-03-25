Луценко чувствует, что за ним следят

За Юрием Луценко следят. Об этом в эксклюзивном интервью 5-му каналусообщил сам лидер общественного движения "Народная самооборона".

Юрий Луценко: "Я чувствую, что за мной ведется прослушивание, потому что прокуратура удивительным образом приходит за 5 минут до любых моих встреч с моими друзьями в том или другом месте. Я чувствую незаконное наружное наблюдение - я к этому нормально отношусь, пусть снимают. Мне так спокойнее."