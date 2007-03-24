Луценко: я знаю, что вы уже устали...

Около 13 тысяч сторонников Гражданского движения “Народная самооборона” провели митинг в поддержку этого движения в Чернигове.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался около 17 часов на Красной площади города выступлениями певцов украинской эстрады.

После этого к людям обратились депутат Верховной Рады Украины от фракции “Наша Украина” Сергей БЫЧКОВ, лидер “Партии защитников Отчизны” Юрий КАРМАЗИН, лидер Гражданского движения “Европейская платформа для Украины” Николай КАТЕРИНЧУК, а также народный депутат и телеведущая Ольга ГЕРАСИМЮК.

Все они заявили, что в Украине необходимы изменения, а также призвали людей бороться за улучшение своей жизни. О.ГЕРАСИМЮК, выйдя на сцену, сообщила, что привезла для людей “хорошую новость”. “Вы соскучились по хорошим новостям? Так вот, изменники не все”, - сказала телеведущая и народный депутат.

Также к участникам митинга обратились лидеры “Народной самообороны” Тарас СТЕЦЬКИВ и ЮРИЙ ЛУЦЕНКО. Они детально рассказали о целях и задачах этого движения. “Сегодня начинается новое время. Вместе в Чернигове переведем стрелку вперед и забудем об этих исторических динозаврах”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он заявил, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА “привело страну в экономический кризис: увеличивается задолженность по выплате зарплаты, не растут пенсии”. “Реально мы имеем европейские цены, в три раза увеличенные тарифы и африканские зарплаты”, - отметил лидер “Народной самообороны”.

В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО призывал людей присоединяться к этому движению и бороться за улучшение своей жизни. “Я знаю, что вы уже устали, знаю, что спрашиваете, сколько еще нужно бороться... Скажу вам честно – столько, сколько нужно”, - сказал он.

После этого Ю.ЛУЦЕНКО традиционно передал флаг “Народной самообороны” и прозвучал национальный гимн Украины.