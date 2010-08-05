У Балоги подкинули регионалам идею, как нарастить рейтинг в Киеве

Есть все законные основания для того, чтобы выборы в городе Киеве состоялись. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН, народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ.

По его словам, партия «Единый Центр», в которую он вступил, настаивает на том, что в Киеве выборы мера должны состоятся. Он считает, что сегодня в Киеве по сути «произошел переворот». «ПОПОВ сегодня назначен городским головой», - добавил он. К.КУЛИКОВ подчеркивает, что Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО «давно нужно было отстранить от власти, но отстранить от власти его должны киевляне». По его словам, «ЕЦ» настаивает, что должны состоятся как выборы мера Киева, так и выборы Киевского городского совета. Он подчеркнул, что партийная группа в парламенте «будет бороться за внесения изменений в закон о столице». При этом К.КУЛИКОВ заявил, что обсудит с коллегами по партии идею о необходимости проведения в городе Киеве референдума о существовании районных советов в столице Украины. «Какие функции они сегодня выполняют, за что несут ответственность», - сказал он.

К.КУЛИКОВ отметил, что «в городе Киеве поставлено задание «Единому Центру» стать как минимум второй по влиянию силой для того чтобы изменить, переломить ту ситуацию, которая сложилась в Киеве, чтобы навести в этом городе порядок». По его словам, эта партия «может стать ведущий политической силой в Киеве, если нынешняя партия власти не сделает каких-то радикальных шагов перед выборами». «Если за месяц до выборов будут арестованы ЧЕРНОВЕЦКИЙ и ДОВГИЙ, то тогда действительно рейтинг Партии регионов возрастет и киевляне поддержат эту партию», - добавил он.

К.КУЛИКОВ подчеркнул, что списки партии «ЕЦ» в районные советы в городе Киеве будут формироваться «не по каким-то партийным признакам, а по признакам - нужности для города». По его словам, по спискам партии будут баллотироваться люди в районные советы, представляющие общественные и профсоюзные организации, которые борются за решения проблем киевлян. По его словам, в сентябре будет проведено совещание в партии, где будет конкурс программ, которые предложат эти организации.