”Европейская платформа” - не предвыборный проект и не партия

Новое общественно-политическое движение «Европейская платформа для Украины» презентовал в Чернигове народный депутат Украины, лидер этого движения Николай КАТЕРИНЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи с журналистами в пресс-клубе реформ Николай КАТЕРИНЧУК рассказал, что «Европейская платформа для Украины» - не предвыборный проект и не политическая партия, а общественно-политический движение, которое имеет значительный потенциал.

«Это национальная идея, которая смогла бы объединить политическую элиту и граждан вокруг европейских ценностей», - сказал он. В то же время Н.КАТЕРИНЧУК не исключает возможности построения политической партии снизу, через гражданскую инициативу.

Как подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК, движение выступает “против авторитарно-олигархического реванша, который проводит правящая коалиция”. Одной из ключевых задач движения является усиление взаимодействия между демократическими партиями и блоками и объединить их вокруг создания единого стратегического курса интеграции Украины в Европейский Союз, сказал он.

По мнению Н.КАТЕРИНЧУКА, для смены существующей власти необходимо создавать новые демократические партии, поскольку, по разным опросам, 30% украинцев не готовы голосовать за существующие партии, поскольку в них преобладают представители бизнеса и политической бюрократии.

Смыслом своего пребывания в политике Н.КАТЕРИНЧУК называет вступление Украины в ЕС и проведение в Украине демократических реформ. Как уточнил депутат, в ближайшее время волонтеры движения в течение 8 месяцев будут собирать подписи в поддержку вступления Украины в ЕС.

Также, по словам Н.КАТЕРИНЧУКА, предусматривается, что движение «Европейская платформа для Украины» объединит разные политические партии, которые разделяют цель и направление реформ. В частности, о своей поддержке уже сообщили политические партии правоцентристского направления ХДС, «Пора», Партия зеленых, сказал он.

Презентация общественно-политического движения «Европейская платформа для Украины» в Чернигове состоялась в рамках общенационального тура.