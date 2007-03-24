Партия регионов возмущена Луценко

Пресс-служба Партии регионов возмущена пренебрежением экс-министра внутренних дел, лидера гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО к правительству и его руководителю.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов, касающемся высказываний Ю.ЛУЦЕНКО в Житомире 23 марта.

«Заявления Юрия ЛУЦЕНКО, сделанные им в Житомире, свидетельствуют о том, что экс-министром внутренних дел руководят три силы: цинизм, ненависть и патологическая потребность разрушения всего и вся», говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, «только законченный циник может обращаться за поддержкой к народу и при этом ни в грош не ставить интересы этого народа, который благодаря таким, с разрешения сказать политикам, завтра опять может проснуться в стране, где гражданское противостояние и хроническая нестабильность является правилом, а не исключением из него».

Так же, как говорится дальше в заявлении пресс-службы Партии регионов, “только человек, пораженный патологической ненавистью к тем, кто не разделяет ее взглядов, способен демонстрировать такой уровень пренебрежения к власти, которая последовательно выводит экономику государства из состояния хаоса на путь нормального развития.

Только человек, который чувствует наслаждение от осознания своей способности влиять на людей таким образом, что они готовы разрушить собственный дом, может этим гордиться».

«Назвать это авантюризмом, - подчеркивают авторы заявления – означает даты очень корректную дефиницию явлению, которое следовало бы назвать его настоящим именем. И, очевидно, из-за того, что это не было сделано, ЛУЦЕНКО прибег к хамским высказываниям в адрес действующего правительства и его руководителя”. Наверное, полагают авторы заявления, “в ожидании, что правительство и премьер опустятся до его уровня”.

За такие вещи, в общем, нужно отвечать, убеждены в пресс-службе Партии регионов, “и Юрий ЛУЦЕНКО обязательно ответит. Но не так, как ему этого хотелось бы”.

“Он ответит не перед теми, кого сегодня будет оплевывать: правительство мало интересует истерия политиков-неудачников. Он ответит перед людьми, которых опять зовет на баррикады, и которые могут поддаться на эту провокацию. Они обязательно спросят у него: во имя чего нас подстрекали расшатывать Украину? И, несомненно, наказание будет справедливым”, уверены авторы заявления.