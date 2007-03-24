Огрызко введет Яценюка в курс и уйдёт

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО надеется на взаимопонимание и сотрудничество с новым главой МИД Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Об этом он сказал в интервью газете «Зеркало недели», опубликованном сегодня, 24 марта.

«Думаю, что мы найдем хорошую основу для взаимопонимания и сотрудничества», - сказал В.ОГРЫЗКО.

По его словам, в Министерстве иностранных дел сложился очень хороший коллектив на всех уровнях. «Наш руководящий состав создал хорошую команду профессионалов, знающих, что делать, как делать и куда идти. Мне кажется, что Арсению Петровичу сейчас очень важно опереться на этот дипломатический костяк, который даст ему возможность быстро войти в курс дела», - отметил В.ОГРЫЗКО.

Он сообщил, что в министерстве с А.ЯЦЕНЮКОМ уже обсуждали самые актуальные на сегодняшний день вопросы, «и мы старались максимально интенсивно и быстро ознакомить нового министра с проблематикой, стоящей на повестке дня». Как сказал В.ОГРЫЗКО, «чем быстрее и полнее мы сможем насытить нового министра этой информацией, тем будет легче работать и ему, и нам». В.ОГРЫЗКО назвал это нормальным процессом, добавив, что «мы ощущаем взаимное желание прислушаться». Кроме того, он отметил, что у А.ЯЦЕНЮКА есть интересные инновационные идеи, которые также будут реализовываться.

Вместе с тем В.ОГРЫЗКО на вопрос, определился ли он, где и кем будет работать дальше, ответил, что сейчас обдумывает этот вопрос, отметив, что существует несколько вариантов и возможностей. «Я проработал в дипломатии 28 лет, и, безусловно, мне интересна эта сфера деятельности, я кое-что знаю о ней, кое-чему научился, поэтому, думаю, что сфера моей деятельности не должна измениться», - сказал В.ОГРЫЗКО, добавив: «А где и кем - поговорим об этом немного позднее».