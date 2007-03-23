В состав Коллегии МИД войдут Зленко, Удовенко, Грищенко и Тарасюк

Бывшие министры иностранных дел Украины Анатолий ЗЛЕНКО, Геннадий УДОВЕНКО, Константин ГРИЩЕНКО и Борис ТАРАСЮК войдут в состав Коллегии МИД. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК, открывая сегодня заседание Коллегии МИД Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по словам А.ЯЦЕНЮКА, такое решение принято „с целью обеспечения последовательной деятельности внешнеполитического ведомства и повышения эффективности работы Коллегии».

Во время сегодняшнего заседания Коллегии МИД обсуждались вопросы о ходе переговоров Украины и ЕС по заключению нового базового договора и о мероприятиях Министерства по подготовке к 75-й годовщине Голодомора в Украине.

В работе Коллегии приняли участие председатели и члены комитетов Верховной Рады Украины по иностранным делам и по вопросам европейской интеграции, а также члены делегации Украины на переговорах по заключению нового договора Украины с Европейским Союзом.