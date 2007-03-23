Тимошенко: ситуация хуже, чем при Кучме

«Наша Украина» и БЮТ возобновляют работу Комитета национального спасения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы сегодня, собрав наш политсовет, а также посоветовавшись с руководителем блока "Наша Украина" Виктором БАЛОГОЙ, с сегодняшнего дня объявляем возобновление работы Комитета национального спасения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, сейчас пришло время объединить все общественные силы, общественные организации и партии.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что с сегодняшнего дня начинается сбор предложений от всех общественных организаций, партий и профессиональных объединений. По ее словам, лидеры указанных организаций могут круглосуточно звонить по телефону 8-800-50-40-400 и выражать свое желание принимать участие в Комитете национального спасения.

«Я считаю, что Комитет национального спасения был собран во время Помаранчевой революции, и именно тогда собрались мощные демократические украинские силы в государстве и смогли убрать режим Леонида КУЧМЫ, и именно тогда смогли сменить власть на демократическую», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сейчас ситуация в стране хуже, чем в последние месяцы правления бывшего Президента Леонида КУЧМЫ. «Если при КУЧМЕ было до десятка кланов, и КУЧМА хотя бы регулировал среди них аппетиты разделить Украину, то сегодня к власти пришел один клан», - сказала она.

Лидер БЮТ подчеркнула, что во время последних президентских выборов Комитет национального спасения помог демократии победить, и сейчас все люди должны вместе отработать стратегию и тактику, и дать результат обществу – «устранить клан ЯНУКОВИЧА через досрочные выборы».

Кроме того, она отметила, что комитет никто не будет возглавлять, а все желающие смогут на равных принимать участие в его работе, а члены комитета изберут секретаря, который будет фиксировать решения. «Я думаю, что сейчас не время в Украине бороться за какое-либо политическое лидерство в то время, когда мы практически теряем Украину. Не время сегодня заниматься кадровой суетой», - подчеркнула она.