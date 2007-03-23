Балоге все равно, как называется коалиция

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА называет политическим рейдерством увеличение коалиции за счет оппозиционных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

В то же время В.БАЛОГА выразил убеждение, что 300 голосов (конституционное большинство - УНИАН) коалиции не удастся собрать.

«С точки зрения заявлений и председателя Верховной Рады, я понимаю, что это самовлюбленность, самоудовлетворение теми процессами, которые прошли, с переманиванием депутатов, в том числе группы господина Анатолия КИНАХА», - отметил В.БАЛОГА. (Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ выражал уверенность, что к маю парламентское большинство будет насчитывать 300 народных депутатов - УНИАН).

Он считает этот поступок А.КИНАХА непродуманным. В.БАЛОГА убежден, что политикам нужно быть ответственными перед своими избирателями.

Говоря о переманивании оппозиционных депутатов в Коалицию национального единства, он подчеркнул: «Те наскоки цирковые, которые делаются, чтобы возмутить общество, чтобы вынудить тех, кто колеблется, у кого есть проблемы в отношениях с властью, чтобы вынудить их по меньшей себестоимости перейти. Это трюки, которые для большинства людей неприемлемы».

В.БАЛОГА также отметил, что безразлично относится к изменению названия коалиции. Он подчеркнул, что главное - не название, а цели, стоящие перед коалицией. «Взяли, как двоечники, списали название (официальное название демократической коалиции – УНИАН) той коалиции, которая сформировалась, но там также были люди, для которых в первую очередь должность, а не принципы, я имею в виду господина А.МОРОЗА, потому название ничего не несет, несет содержание, что хочется сделать для простого гражданина Украины», - сказал глава Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 22 и 23 марта в парламентскую коалицию вошло 11 народных депутатов из фракций БЮТ и «Наша Украина».

Сегодня антикризисная коалиция была переименована в Коалицию национального единства.