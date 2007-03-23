Луценко выяснил, что готовится ”антимайдан”

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что милиция становится репрессивным органом по отношению к инакомыслящим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал журналистам в Житомире.

«Я в оппозиции, потому что правоохранительная система становится репрессивной системой в отношении инакомыслящих, а также механизмом по отбеливанию мафии в Украине», - сказал он.

Как аргумент в пользу своих слов он напомнил о закрытии уголовных дел против экс-губернатора Сумской области Владимира ЩЕРБАНЯ, а также закупку Министерством внутренних дел спецтехники для подразделений «Беркут» в регионах, которые находятся вблизи столицы.

«Я впервые скажу, что специально назначен новый заместитель Василия ЦУШКО господин ЗЕМЛЯНСКИЙ, который возглавляет проект «антимайдан», именно он занимается и координирует провокации в отношении общественных активистов как из «Народной самообороны», так и других общественных организаций, которые не хотят мириться с нынешним беспределом правительства реваншистов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также уверен в том, что милиция должна не противодействовать митингам, а следить за общественным порядком во время их проведения. «Я понимаю, что, вынув такое инородне тело как министр ЛУЦЕНКО, эта система опять начала работать в заданном кучмистами режиме», - подчеркнул лидер движения.