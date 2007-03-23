Ющенко поступит с Жовтяком по закону

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что будет действовать по закону в ситуации, которая сложилась после решения Верховного Суда Украины о восстановлении Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Сумах.

“Президент будет действовать исключительно по закону в этой ситуации”, - сказал он.

При этом глава государства отметил, что “позиция является надуманной, и для ее урегулирования нужно применять другие методы”.

В.ЮЩЕНКО также рассказал, что вчера дал поручение своему Секретариату провести соответствующие переговоры с Е.ЖОВТЯКОМ.

На вопрос журналистов, не предлагал ли он Е.ЖОВТЯКУ какие-нибудь альтернативные должности для разрешения этой ситуации, В.ЮЩЕНКО сказал: “Относительно должностей – обсуждалось несколько позиций, и я предложил руководителю Секретариата дальше проводить диалог с Евгением ЖОВТЯКОМ”.

Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое увольнение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

13 марта 2007 года Верховный суд Украины принял решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.

В тот же день В.ЮЩЕНКО назвал “шоу” восстановление Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА. «Если идти вариантом шоу и продолжать ту логику, которую инициирует Е.ЖОВТЯК или его окружение в этом вопросе, убежден, что она не делает чести такому человеку, как ЖОВТЯК», - сказал Президент.

Тогда же пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила журналистам, что единственным губернатором Киевской области, которого признает Президент Украины, является Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

20 марта В.ЮЩЕНКО провел встречу с Е.ЖОВТЯКОМ.

Сегодня, 23 марта, Е.ЖОВТЯК заявил о намерении обратиться в Государственную исполнительную службу и Европейский суд в случае невыполнения Президентом решения ВСУ.