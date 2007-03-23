Луценко надеется, что у Тимошенко есть голова на плечах

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО не считает, что его движение является конкурентом для Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире.

«У нас нет никакой конкуренции с БЮТом, потому что я не возглавляю ни одну из политических партий», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Он сообщил, что «Народная самооборона» поддерживает все демократические партии.

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что БЮТ является мощнейшей политической силой в Украине, но этот блок не является самодостаточным и нуждается в сотрудничестве с другими демократическими силами.

Ю.ЛУЦЕНКО в очередной раз опроверг предположение, что все, что с ним происходит в последнее время, является пиар-технологией, а также то, что его рейтинг может превысить рейтинг БЮТ. По его словам, это работа политтехнологов.

«Я надеюсь, что у Юлии Владимировны, кроме горячего сердца, есть и голова на плечах», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.