Одесский губернатор утверждает, что в Измаиле восстановлен порядок

Председатель Одесской областной государственной администрации Эдуард МАТВИЙЧУК утверждает, что в Измаиле после попыток провести 1 августа внеочередные выборы мэра восстановлен порядок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании в Одесской облгосадминистрации.

«В Измаиле восстановлен порядок - провести частные выборы, прикрываясь определенной партийной силой, не удалось», - сказал Э.МАТВИЙЧУК.

«Впредь на территории Одесской области будет торжествовать только закон, - заверил Э.МАТВИЙЧУК, - майданные процессы давления на власть больше не пройдут», кем бы они «не прикрывались - дядюшкой из Киева или политическими силами».

«Эти выборы хотела провести частная криминальная группа», - настаивал Э.МАТВИЙЧУК, не назвав ни фамилий кандидатов на должность мэра Измаила, ни партий, их выдвигавших. - Законы Верховной Рады им не указ, решения суда – тоже не указ. Решили их выбрать, чтобы прикрыть хозяйственные проблемы, которые существовали у этих предпринимателей».

Глава ОГА прямо на совещании потребовал от руководства силовых структур дать «жесткую и объективную оценку» этим событиям. «Существует одна вещь - закон, и давайте его выполнять», - подчеркнул Э.МАТВИЙЧУК.

Он также добавил: «Мы не имеем права допустить, чтобы выборы в Одессе также превратились в криминальные разборки, кто стоит за этими вещами, надо сказать обществу. Сегодня в обществе хватает как политических провокаторов и проходимцев, так и людей, которые сознательно пытаются кого-то запугать».

Как сообщал УНИАН, Одесская областная организации Комитета избирателей Украины заявила, что выборы мэра Измаила были сорваны из-за грубого вмешательства власти в избирательный процесс.

"Внеочередные выборы Измаильского городского председателя 1 августа сорваны вследствие грубого систематического вмешательства в избирательный процесс местных органов власти, в частности и.о. городского председателя Измаила – секретаря Измаильского горсовета Ирины РУДНИЧЕНКО (Партия регионов), которая одновременно участвовала в выборах как один из кандидатов на должность мэра», - подчеркивается в заявлении КИУ.

Эксперты КИУ также приводят множество других фактов, которые подтверждают, как подчеркивается в документе, «системное административное вмешательство власти в избирательный процесс в Измаиле, которое, в результате, привело к его срыву».

Что касается законности проведения 1 августа внеочередных выборов, то руководству Одесской области и города Измаила, считают в эксперты КИУ, следовало бы в своих заявлениях и действиях неукоснительно руководствоваться вынесенным в 2009 году вердиктом Конституционного Суда Украины в связи с возникшей аналогичной избирательной ситуацией в Тернопольской области. КСУ дал исчерпывающее разъяснение: назначенные парламентом досрочные выборы не могут быть отменены или перенесены.

По мнению экспертов, одесские власти выступили против проведения выборов мэра Измаила, поскольку опасаются, что кандидат от Партии регионов проиграет кандидату от "Сильной Украины".

Справка УНИАН. Решение о проведении внеочередных выборов мэра Измаила 1 августа Верховная Рада приняла 25 мая. До этого в городе почти два года не было мэра – еще в сентябре 2008 года депутаты горсовета досрочно прекратили полномочия Георгия ДУБЕНКО. Для участия во внеочередных выборах зарегистрировались восемь кандидатов. Однако 1 июля, приняв решение о проведении выборов в местные советы 31 октября, парламент сразу же отменил проведение внеочередных выборов в 154 населенных пунктах, в том числе в Измаиле.