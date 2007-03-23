В Киеве облили кислотой депутата от блока Черновецкого

Минувшей ночью было совершено покушение на здоровье и жизнь депутата Деснянского районного в городе Киеве совета (фракция Блока Леонида Черновецкого) Юрия ТИТОВА - неизвестные облили его кислотой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, после объезда Ю.ТИТОВЫМ, который недавно был назначен директором КП „Деснянскпарксервис”, районных парковочных площадок, неизвестные подстерегли его у дома, где он живет, и плеснули в лицо кислотой. Депутат госпитализирован и находится в реанимации. Состояние пострадавшего медиками оценивается как крайне тяжелое.

Блок Леонида Черновецкого расценивает покушение на жизнь Ю.ТИТОВА как дерзкий вызов обществу, киевской общине и власти в целом.

В заявлении Блока отмечается, что правоохранительные органы должны оперативно расследовать покушение на здоровье и жизнь депутата, как можно быстрее установить лиц, причастных к совершению очевидного преступления, чтобы виновники понесли справедливое наказание за свои противоправные действия.

В сообщении также отмечается, что с сентября 2006 г. по январь 2007 г. Ю.ТИТОВ был и.о. директора, а в январе текущего года был назначен директором КП „Деснянскпарксервис”. За период его работы в этой должности значительно выросли поступления в районный бюджет. Если в сентябре 2006 г. прибыль предприятия составляла 100 тысяч гривен, то в марте 2007 г. это коммунальное предприятие выходит на запланированную цифру прибыли в 160 тысяч гривен.

Блок Леонида Черновецкого связывает покушение на Ю.ТИТОВА с его эффективными попытками легализовать и упорядочить деятельность парковочных площадок, разрушить коррупционные схемы в этой сфере, которые были созданы в каденцию прошлой власти.