Фигурант в деле об отравлении Ющенко Сацюк ”болеет за границей”

Бывший первый заместитель председателя СБУ Владимир САЦЮК убежден в том, что определенные высокопоставленные должностные лица пытаются «назначить» его виновным в отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат В.САЦЮКА Виктор ПЕТРУНЕНКО, озвучив заявление своего подзащитного.

Как сказано в заявлении В.САЦЮКА, «попытка уголовного преследования меня за несовершенные преступления, как это признают в своих служебных документах должностные лица Генеральной прокуратуры – авторы этого грязного уголовного дела, вызвано именно желанием заинтересованных высоких лиц в нарушение всяческих правовых норм без каких-либо законных оснований «назначить» меня виновным в отравлении бывшего кандидата в Президенты Украины, в настоящее время Президента Украины В.ЮЩЕНКО».

По словам В.САЦЮКА, его не только «бездоказательно» обвинили в подделке документов о получении воинских званий, но и даже «объявили обвиняемым в присвоении собственной заработной платы за время работы в должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины».

По убеждению В.САЦЮКА, эти обвинения «вообще абсурдны и не имеют аналогов в следственной и судебной практике».

Отвечая на вопрос журналистов, где именно сейчас находится В.САЦЮК, В.ПЕТРУНЕНКО уклонился от конкретного ответа, отметив при этом, что в данное время его подзащитный болеет и находится за пределами Украины.

В то же время, адвокат заверил, что В.САЦЮК готов сотрудничать со следствием по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО. «Как только состояние здоровья позволит, В.САЦЮК будет встречаться со следователями», - сказал В.ПЕТРУНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.САЦЮК занимал должность первого заместителя председателя СБУ с апреля по декабря 2004 года.

Уголовное дело в отношении В.САЦЮКА было возбуждено Главным следственным управлениям Генпрокуратуры Украины в 2005 году по части 3 статьи 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), частью 2 статьи 366 (служебная фальсификация, повлекшая тяжкие последствия) и частью 3 статьи 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. По делу было вынесено постановление о привлечении его как обвиняемого по указанными статьям Уголовного кодекса Украины. В.САЦЮК был объявлен в международный розыск.

В марте этого года Генпрокуратура закрыла уголовное дело против В.САЦЮКА из-за отсутствия состава преступления.

Во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела об его отравлении до сих пор не завершено.

20 декабря в 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА.

18 марта в эфире "5 канала" В.ГЕЛЕТЕЙ заявил, что на даче у В.САЦЮКА во время ужина с участием на то время кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО, плов к столу подавал не официант, а человек из окружения В.САЦЮКА.

В.ГЕЛЕТЕЙ не исключил возможности, что плов отравили именно тогда, когда казан с кушаньем попал в руки бывшего равоохранителя, и именно он подавал блюдо к столу каждому отдельно.

По словам В.ГЕЛЕТЕЯ “этот человек – бывший офицер спецподразделения. Более того, этот человек дважды привлекался к уголовной ответственности. Первый раз - за вымогание. Дело было закрыто с помощью господина САЦЮКА. Второй раз он, уже будучи уволенным из спецподразделения, привлекается к уголовной ответственности, находится 11 месяцев под следствием и тоже дело было закрыто с помощью САЦЮКА ”.