В кресло Яценюка сел Шлапак

Первым заместителем главы Секретариата Президента Украины назначен Александр ШЛАПАК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада утвердила Арсения ЯЦЕНЮКА в должности министра иностранных дел. До этого назначения А.ЯЦЕНЮК был первым заместителем главы Секретариата Президента.

А.ШЛАПАК с ноября 2006 года возглавлял Главную службу социально-экономического развития Секретариата Президента Украины.