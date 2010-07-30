Операцию «отбора газа у Фирташа» придумал и организовал Газпром? (документы)

Операция по отбору 11 миллиардов куб.м. газа у компании РосУкрЭнерго Дмитрия Фирташа не была вынужденным шагом в разгар газового кризиса в январе 2009 года, коснувшегося стран Европы. Она была невыгодна Нафтогазу и не решала проблемы удешевления технического газа на фоне резкого повышения цены на голубое топливо со стороны РФ. Инициатива по отчуждению 11 миллиардов кубометров газа RUE принадлежала чиновникам Газпрома. Эти планы вынашивались в течение десяти месяцев до подписания газового меморандума Тимошенко-Путина. Единственной целью этого проекта был возврат долгов РосУкрЭнерго Газпрому - фактически долг RUE повесили на украинских налогоплательщиков. А схема реализации этого проекта разрабатывалась при участии высшего менеджмента российского газового монополиста и при участии менеджеров RUE.

Такие выводы делает «Украинская правда» на основании документов, которые оказались в распоряжении редакции.

Издание публикует материалы, свидетельствующие, что по настоянию Газпрома из документов, представленных Нафтогазом в Стокгольмский арбитраж еще в 2008 году вычистили любые упоминания об участии первых лиц России и чиновников Газпрома, которые одновременно занимают руководящие должности в РосУкрЭнерго, в процессе составления и заключения контрактов о переуступке прав на «газ Фирташа». Собственно это и лишило Украину в судебном разбирательстве хоть сколько-нибудь стоящих аргументов в пользу Нафтогаза.

Издание публикует протокол закрытой встречи представителей Газпрома и НАК "Нафтогаз Украины" под руководством Алексея Миллера и Олега Дубины в ночь с 31 марта на первое апреля 2008 года в Москве. Эта встреча не освещалась в прессе, не анонсировалась органами власти и, что самое странное, о ней нет упоминания в материалах судебного разбирательства в Арбитражном суде Стокгольма. Документ свидетельствует о том, что инициатива о переуступке долга RUE перед Газпромом принадлежала российской стороне.

Во-первых, в документе констатируется лишь одно требование НАК "Нафтогаза Украины": полное исключение из схемы поставок RUE. Если верить документу, никаких других предложений или требований украинская сторона не выдвигала, отмечает Украинская правда.

Во-вторых, очевидно, на тот момент обсуждалась не только возможность прямых поставок, но и замена посредника. Этот вывод напрашивается из согласия Газпрома поставлять газ в Украину через "другую аффилированную компанию".

В-третьих, на этой встрече Газпром сам назвал условия, при которых он готов отказаться от услуг RUE: полное погашение задолженности RUE, которая на тот момент составляла "порядка 3 миллиардов долларов США и 10 миллиардов кубометров газа".

В-четвертых, именно Газпром, а не НАК "Нафтогаз Украины", предложил оплатить указанную задолженность швейцарской компании, а взамен уступить право требования долга. Напомним еще раз: ни о каких других требованиях или предложениях, исходящих от НАК "Нафтогаз Украины", кроме устранения RUE, в этом документе речь не идет.

В-пятых, этим протоколом фактически было утверждено, что долг компании RUE полностью ложится на плечи НАК "Нафтогаза Украины" и украинских налогоплательщиков. Напомним, юридически RUE, зарегистрированная в швейцарском кантоне Цуг, не имеет к Украине никакого отношения.

Этот протокол был подписан почти за десять месяцев до газового кризиса 2009 года и фактической реализации этой схемы.

В распоряжении "Украинской правды" также есть документальные доказательства того, что чиновники ОАО Газпром выступали не только идеологами и инициаторами отбора газа RUE. Юристы российского монополиста, в том числе, выступили авторами самой юридической процедуры реализации этой схемы.

Издание отмечает, что, это полный пакет документов, который был подписан спустя четыре месяца, в самый разгар газового кризиса 2009 года.

В документе четко указано, что именно Газпром готовил проекты двусторонних контрактов. В письме нет упоминания о каких-либо проектах соглашений со стороны НАК "Нафтогаз Украины", и не высказываются замечания по документам, авторами которых могли бы быть чиновники НАК "Нафтогаз Украины".

Важность этого документа переоценить сложно. Фактически в рамках международного судебного процесса он мог бы позволить привлечь к ответственности ОАО Газпром. Либо в качестве ответчика по иску RUE об отчуждении 11 миллиардов кубометров газа, либо как третью сторону, выступившую инициатором и организатором реализации сделки.

Однако в перечне документов, переданных на рассмотрение Арбитражного суда Стокгольма, этого письма нет.