Москаль разведал, что Могилеву на «Кадиллак» скидывалась вся милиция

Автомобиль «Cadillac Escalade» 2010 года выпуска, был бесплатно передан в марте этого года в подразделі милиции Киевской области для обслуживания иностранных делегаций, которые прибывают в Украину с официальными визитами, в связи с тем, что в большинстве случаев заграничные гости приезжают в Украину через главный аэропорт государства – «Борисполь» (Киевская область). Об этом УНИАН сообщили в департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В то же время в сообщении не сказано, кем был передан данный автомобиль

В сообщении отмечается, что “исходя из того, что данное транспортное средство является самым новым в системе МВД, заместитель министра внутренних дел по тыловому обеспечению 22.06.2010 года принял решение относительно передачи его в центральный аппарат МВД Украины с целью обеспечения сопровождения иностранных делегаций по всей территории государства”.

В сообщении сказано, что в настоящее время служебный автомобиль «Cadillac Escalade» “отправлен в подразделы крымского гарнизона милиции для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время протокольных мероприятий при участии первых лиц государства и глав иностранных делегаций”.

В сообщении говорится о том, что за министром внутренних дел генерал-майором милиции Анатолием МОГИЛЕВЫМ закреплен служебный автомобиль «Лексус 430» 2004 года выпуска, пробег транспортного средства – 160 000 км.

Как сообщила на днях пресс-служба "Народной самообороны" со ссылкой на народного депутата Украины от НУ-НС Геннадия МОСКАЛЯ о закупке “УГАИ Главного управления МВД в Киевской области автомобиля Cadillac Escalade 2010 года выпуска, кузов № 1GYUKDEF3AR161904". По его словам, стоимость этого автомобиля, с учетом уплаты всех обязательных платежей, превышает 1 миллион гривен.

Г.МОСКАЛЬ отметил, что "в последующем этот автомобиль был передан в МВД Украины для обслуживания министра внутренних дел.

Г.МОСКАЛЬ направил депутатские запросы премьеру и генпрокурору с просьбой поручить ГлавКРУ проверить законность закупки автомобилю и, в случае выявления нарушений, принять меры прокурорского реагирования.

Сегодня пресс-служба «Народной самообороны» сообщила, что Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что этот автомобиль А.МОГИЛЕВУ подарили на день рождения. В информации сказано, что “в частных беседах некоторые руководители управлений внутренних дел сознались, что они «сбрасывались» для того, чтобы сделать подарок МОГИЛЕВУ на день рождения. По их словам, за эти средства и был приобретен автомобиль для министра».