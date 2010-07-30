Томенко говорит, что в регионах уже появляются «политические гречкосеи»

В БЮТ поступает информация о том, что в некоторых регионах будущие кандидаты в мэры или в депутаты по мажоритарными округами пытаются добиться благосклонности избирателей с помощью раздачи продовольственных пайков.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, сегодня уже очевидно, что новый закон относительно смешанной системы местных выборов реально действует. “Уже во многих регионах пошла информация о массовой раздаче продуктовых наборов со стороны будущих кандидатов на должность городских голов и кандидатов в депутаты по мажоритарным округам, которые решили завоевать симпатии будущих избирателей сахаром, гречкой и другими полезными товарами”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО отметил, что тенденция, когда “политические гречкосеи” добиваются благосклонности “политических гречкоедов”, является опасной. В то же время, добавил он, как первая, так и вторая категории должны ознакомиться с примером проведения выборов в Киеве, поскольку в настоящее время “такие гречкосеи либо в изгнании, либо в отпуске, а гречкоеды получили полный развал жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и других сфер жизни столицы”.

По словам Н.ТОМЕНКО, если не будут сделаны соответствующие выводы из последствий выборов в Киеве, то мода на получение власти на местном уровне за счет гречки, сахара и других товаров станет обязательной составляющей местных выборов 31 октября. “Мода на политическое киевское гречкосеяние может заполонить всю Украину, если не сделать выводы”, - сказал он.