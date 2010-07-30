Гриценко: Минобороны незаконно тратит деньги из армейского бюджета

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что Министерство обороны незаконно перераспределяет бюджетные средства для создания в Одессе Военной академии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении А.ГРИЦЕНКО.

Народный депутат напомнил, что Бюджетный кодекс запрещает нецелевое использование бюджетных средств, которые должны направляться исключительно на финансирование программ и мероприятий, прописанных в законе о бюджете.

“Почему тогда министр обороны, распорядитель средств министерства, пошел на сознательное нарушение бюджетного законодательства - и направил миллионы гривен на подготовку учебных помещений в Одессе? По команде сверху? Если такая команда из какого-то высокого кабинета и была, то она заведомо незаконна, ведь решения об образовании в Одессе Академии Сухопутных войск Кабмин не принимал”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ об этом знает. “Тем не менее, и без того крайне ограниченные средства из армейского бюджета использует не по назначению”, - заявил политик.

А.ГРИЦЕНКО выразил убеждение, что Генеральная прокуратура, СБУ, Главное контрольно-ревизионное управление и другие правоохранительные и контролирующие органы должны проверить эти факты.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Минобороны планирует переформировать Военный институт Одесского Национального политехнического университета в Военную академию им. генерала армии Ивана Черняховского, заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Григорий ПЕДЧЕНКО.

В 2005 году Минобороны решило закрыть Одесский Институт Сухопутных войск и перевести его на базу Львовского военного института Национального университета "Львовская политехника".

30 августа 2006 года Кабмин реорганизовал Одесский Институт Сухопутных войск, создав Военный институт на базе Одесского национального политехнического университета. Имущество и земельные участки института были оставлены в управлении Министерства обороны без права отчуждения.

Постановлением №1104 Кабмина в сентябре 2007 года был восстановлен Одесский институт Сухопутных войск. Министерству обороны поручено осуществить меры по восстановлению учебного процесса в этом институте, и предусмотрено, что курсанты Военного института Одесского национального политехнического университета продолжают учебу в восстановленном институте.

20 сентября 2007 года тогдашний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановления Кабмина о восстановлении Института Сухопутных войск в Одессе.

27 мая 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что не исключает возможности перевода аэромобильного факультета Академии Сухопутных войск им. Гетмана П.Сагайдачного Национального университета “Львовская политехника” из Львова в южный регион страны.