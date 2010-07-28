УПЦ КП: милиция помешала приехать в Киев тысячам верующих

В результате противодействия работников правоохранительных органов в Киев на празднование годовщины Крещения Киевской Руси-Украины не попали в целом несколько тысяч верующих Киевского патриархата.

Об этом идет речь в информации, обнародованной на сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

По данным УПЦ КП, в течение ночи из нескольких областей Украины (Волынская, Ровенская, Черновицкая, Тернопольская, Днепропетровская, Одесская и некоторые другие) работники ГАИ не выпускали автобусы. Те автобусы, которые смогли выехать, ГАИ останавливала на подъездах к столице.

“Тревожные сигналы с мест обязательно будут обобщены, а руководству государства и правоохранительных органов будут направлены соответствующие письма с жалобами”, - отметили в УПЦ КП.

Как сообщал УНИАН, Украинская православная церковь Киевского патриархата сегодня в Киеве провела Крестный ход по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины.

Утром в пресс-центре УПЦ заявили, что в Киевскую патриархию поступают многочисленные сигналы о разных попытках помешать приезду паломников в столицу на праздничные мероприятия.

В частности, осуществлялось давление на автоперевозчиков с целью вынудить их отказаться от перевозки групп паломников, работники ГАИ останавливали и блокировали автобусы на въезде в Киев или вообще не позволяли выезд паломников, как это произошло в Харькове.

В свою очередь, в МВД отвергли эти обвинения. “Заявления представителей отдельных конфессий относительно якобы выборочного запрещения въезда паломников к местам празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины не соответствуют действительности и имеют провокационный характер”, - говорится в сообщении правоохранительных органов.