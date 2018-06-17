Несмотря на внимание милиции Крестный ход в Киеве собрал 10 тысяч верующих (фоторепортаж)

Крестный ход в столице по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины собрал около 10 тысяч священников и сторонников Украинской православной церкви Киевского патриархата.

При этом в Киевскую патриархию поступали многочисленные сигналы о различных попытках помешать приезду паломников в столицу на празднование Крещения Киевской Руси-Украины.Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В частности, сообщалось о давлении на автоперевозчиков с целью заставить их отказаться от перевозки групп паломников. Угрозах отобрать лицензию на перевозку и создать другие «неприятности». В связи с чем наблюдались массовые отказы перевозчиков от выполнения рейсов, о которых заранее было договорено.

В других случаях чиновники местной власти настойчиво «не рекомендовали» духовенству Киевского патриархата ехать в Киев 28 июля.

Поступали также сигналы о препятствовании проезду автобусов непосредственно на трассе – под надуманными поводами их останавливали и не пропускали дальше представители ГАИ.

Все эти случаи вызывают серьезную тревогу, считают в УПЦ КП, ведь они “носят не единичный, а массовый и систематический характер” Святейший патриарх ФИЛАРЕТ обратился к представителям государственной власти за разъяснениями. В ответ было сообщено, что никакие распоряжения препятствовать перевозке паломников для участия в праздновании дня Крещения Киевской Руси не давались. Несмотря на это, информация о препятствиях продолжала поступать.

Группу харьковчан, которые 27 июля собрались ехать на Крестный ход в столицу по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины, милиция не выпустила из города. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения “Свобода”.

“Из Харькова в Киев должна была выехать группа паломников, которые собирались принять участие в Крестном ходе по случаю годовщины Крещения Украины-Руси. Среди них были, в частности, и активисты ВО «Свобода». Однако микроавтобус с паломниками так и не тронулся с места из-за запрета милиции”, - говорится в сообщении.

Сегодня в 01.30 ночи пять сотрудников ГАИ во главе с заместителем начальника Одесского городского управления Госавтоинспекции Александром СТАРИЧЕНКО заблокировали выезд автобуса с группой верующих Украинской православной церкви (Киевского патриархата) в Киев для участия в Крестном ходе, сообщил УНИАН один из паломников Владимир МАЛОФЕЕВ.

«Когда арендованный «Мерседес» прибыл из гаража автопредприятия на улицу Торговую, и люди направились к машине, чтобы отправиться в поездку, автобус внезапно заблокировали сотрудники ГАИ на трех милицейских автомобилях. Подошедший к водителю автобуса подполковник А.СТАРИЧЕНКО сразу же выдвинул обвинение, что тот пьян, а к верующим, женщинам и мужчинам, сотрудники ГАИ в форме и люди в штатском применяли грубую физическую силу, чтобы не допустить посадку в автобус», - заявил В.МАЛОФЕЕВ.

Одесские паломники в знак протеста перекрыли движение на Торговой улице - одной из центральных магистралей города.

В Министерстве внутренних дел Украины опровергли заявления о выборочном запрете на въезд паломников к местам празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины.

По данным Департамента связей с общественностью МВД, на празднование в столицу прибыло около двух тысяч паломников разных конфессий на 80 автобусах. Для удобства передвижения по центральным частям Киева транспортные средства гостей были размещены вблизи станций метрополитена на соответствующих площадках под охраной работников милиции, объяснили в МВД. К месту проведения празднований паломники добирались организованными группами на муниципальном транспорте и столичном метро.

В МВД утверждают, что всего лишь не допускали избыточного скопления верующих, что могло бы привести к травмированию людей, при движении к киевским святыням, а заявления о препятствовании назвали "провокацией".

Фото УНИАН