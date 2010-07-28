Корнякова будет за ГПУ, СБУ, МВД и КРУ в конкретном министерстве

Назначенная распоряжением Кабинета министров Украины 28 июля на должность заместителя министра топлива и энергетики Татьяна КОРНЯКОВА будет заниматься вопросами антикоррупционной деятельности, контрольно-ревизионной работы, подготовкой комплекса мер по усилению контроля за финансово-экономической деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

В сообщении отмечается, что особое внимание будет уделяться вопросам борьбы с хищением государственного имущества и контроля за государственными закупками.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров назначил Татьяну КОРНЯКОВУ заместителем министра топлива и энергетики.

Согласно сообщению ряда СМИ со ссылкой на источники, Т.КОРНЯКОВА подала в отставку с должности заместителя генпрокурора.

Генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО подписал ее заявление об увольнении по собственному желанию. Т.КОРНЯКОВА должна уйти со своей должности, как только выйдет из отпуска.

В Генпрокуратуре Т.КОРНЯКОВА занималась борьбой с экономическими преступлениями.