Кабмин назначил Корнякову заместителем Бойко
12:35, 28 июля 2010Политика
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В ГПУ боролась с экономпреступлениями
|Татьяна КОРНЯКОВА
Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.
«Сегодня на заседании правительства экс-заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА назначена заместителем министра топлива и энергетики Украины», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.
Как сообщалось, недавно ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Т.КОРНЯКОВА подала в отставку с должности заместителя генпрокурора.
Генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО подписал ее заявление об увольнении по собственному желанию. Т.КОРНЯКОВА должна уйти со своей должности как только выйдет из отпуска.
В Генпрокуратуре Т.КОРНЯКОВА занималась борьбой с экономическими преступлениями.
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