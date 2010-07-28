Янукович пришел в храм
09:59, 28 июля 2010Политика
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Президент сегодня посещает Севастополь
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня посещает Севастополь.
Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты глава государства в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе принимает участие в Богослужении в честь святого равноапостольного князя Владимира.
Богослужение возглавляет митрополит Крымский и Симферопольский ЛАЗАРЬ.
Как ожидается, после завершения службы состоится подход В.ЯНУКОВИЧА к прессе.
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