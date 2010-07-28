Янукович пришел в храм

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня посещает Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты глава государства в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе принимает участие в Богослужении в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Богослужение возглавляет митрополит Крымский и Симферопольский ЛАЗАРЬ.

Как ожидается, после завершения службы состоится подход В.ЯНУКОВИЧА к прессе.