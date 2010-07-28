Власти не пускают паломников Киевского патриархата в Киев

В Киевскую патриархию поступают многочисленные сигналы о различных попытках помешать приезду паломников в столицу на празднование Крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В частности, происходит давление на автоперевозчиков с целью заставить их отказаться от перевозки групп паломников. Угрожают отобрать лицензию на перевозку и создать другие «неприятности». В связи с чем наблюдается массовый отказ перевозчиков от выполнения рейсов, о которых заранее было договорено.

В других случаях чиновники местной власти настойчиво «не рекомендуют» духовенству Киевского патриархата ехать в Киев 28 июля.

Поступают также сигналы о препятствовании проезду автобусов непосредственно на трассе – под надуманными поводами их останавливают и не пропускают дальше представители ГАИ.

Все эти случаи вызывают серьезную тревогу, считают в УПЦ КП, ведь они “носят не единичный, а массовый и систематический характер” Святейший патриарх ФИЛАРЕТ обратился к представителям государственной власти за разъяснениями. В ответ было сообщено, что никакие распоряжения препятствовать перевозке паломников для участия в праздновании дня Крещения Киевской Руси не давались. Несмотря на это, информация о препятствиях продолжает поступать.

”Эту неприятную картину стоит сравнить с тем, как местная власть в Одессе и Днепропетровске всячески способствовала доставке верующих Московского патриархата к местам богослужения главы РПЦ, – говорится в сообщении пресс-службы УПЦ КП, – предоставляя даже бесплатно автобусы и запуская дополнительные единицы коммунального транспорта. Неужели таким является проявление равного отношения к различным конфессиям?”.

По состоянию на 5.00 утра 28 июля 5 автобусов были остановлены представителями ГАИ на въезде в Киев со стороны Житомира (возле поворота на “Чайку” – под предлогом того, что «в Киеве нет места» для парковки). Только после более чем часовых переговоров и угроз начать акцию протеста на месте, автобусы были отпущены, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, УПЦ КП сегодня в Киеве запланировала Крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси.