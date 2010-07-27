Яценюк критикует Януковича за закон о местных выборах

Лидер политической партии «Фронт Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ нарушил Конституцию Украины, подписав новый закон о местных выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронта Перемен”.

«Данный закон лишает миллионы людей права избирать и быть избранными, останавливает демократические процессы в Украине. Подписанием закона Президент запретил самовыдвижение кандидатов в мэры и депутаты на выборах и закрыл путь к местной власти новым политическим силам, в первую очередь партии «Фронт Перемен». По этой логике следующим шагом должно стать внесение изменений в Конституцию относительно того, что Партия регионов является единственной руководящей и направляющей политической партией в Украине», - заявил лидер «Фронта Перемен».

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что у него готово представление в Конституционный Суд о признании нового закона о местных выборах неконституционным.

«Я призываю все демократические силы присоединиться к этому представлению и как можно быстрее совместно направить его в Конституционный суд. Мы обязаны отстоять демократический путь развития нашего государства», - заявил лидер «Фронта Перемен».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

Закон определяет основные принципы организации и проведения выборов депутатов Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов и сельских, поселковых и городских председателей.

Справка УНИАН. 10 июля Верховная Рада Украины приняла Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внесенный председателем фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВИМ. Законом предусмотрено проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. При этом закон учитывает особенный конституционный статус областных и районных советов, которые представляют общие интересы территориальных обществ сел, поселков и городов (часть четвертая статьи 140 Конституции Украины). Согласно с порядком, предложенным законом, право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий. Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового председателя будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Кроме того, законом предусмотрено, что местная организация партии может выдвигать кандидатов на местных выборах при условии, что дана организация зарегистрирована не позже как за 365 дней до дня выборов.