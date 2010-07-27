В МИД заявляют, что вопрос вступления Украины в ОДКБ не стоит
Комментировал Дикусаров
Вопрос вступления Украины в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ) не стоит.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.
«Для Президента и правительства вопрос о вступлении в ОДКБ не стоит», - сказал он.
А.ДИКУСАРОВ подчеркнул, что, в соответствии с законом об основах внутренней и внешней политики, Украина имеет внеблоковый статус, поэтому МИД будет соблюдать принцип внеблоковости нашего государства.
«Это означает неучастие Украины в военно-политических организациях, и мы будем соблюдать законодательство Украины», - сказал А.ДИКУСАРОВ.
Как сообщал УНИАН, 14 июля на международной конференции «ОДКБ: новый формат коллективной безопасности для Украины» в Киеве экс-министр обороны, народный депутат от Партии регионов Александр КУЗЬМУК заявил, что Украине необходимо на политическом уровне зафиксировать сотрудничество с ОДКБ и войти в единственную систему противовоздушной обороны этого блока.
В Организацию Договора о коллективной безопасности сегодня входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Армения, Таджикистан и Узбекистан.