Эксперт видит в законе о местных выборах предпосылки фальсификаций

Главный координатор гражданской кампании "Форум спасения Киева" Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ считает, что новый закон о местных выборах создаёт предпосылки для массовых фальсификаций.

Такое мнение В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ высказал в комментарии УНИАН.

"Новый закон устанавливает, что наблюдателями за выборами могут быть только представители всеукраинских общественных организаций, которые зарегистрированы не менее чем за год до дня выборов. Таким образом, осознанно ограничивается количество потенциальных наблюдателей. А выборы будут проходить одновременно почти в 30 тыс. населённых пунктах, и когда мало наблюдателей, легче обеспечить прикрытие фальсификаций. Тем самым готовится почва для массовых фальсификаций голосования", - сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его мнению, местные общественные организации должны иметь право направлять своих наблюдателей на избирательные участки тех регионов, на территории которых они осуществляют свою уставную деятельность. "Эти ограничения сделаны для того, чтобы на избирательных участках было меньше лишних "глаз и ушей", которые бы "стесняли" потенциальных фальсификаторов", - добавил он.

Кроме того, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ считает регрессом переход на мажоритарно-пропорциональную систему выборов. "Нам нужно двигаться к пропорциональной системе выборов по открытым спискам. Тогда есть шанс добиться индивидуальной ответственности каждого депутата перед своими избирателями, потому что у каждого кандидата будет свой округ", - пояснил эксперт.

"Фактически закон направлен на то, чтобы иметь в советах ручных депутатов и ещё более ручных мэров для Партии регионов. По документу видно, что регионалы преследуют цель "подогнуть" под себя всю административную вертикаль", - резюмировал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 10 июля приняла Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов", инициированный председателем фракции Партии регионов в Верховной Раде Александром ЕФРЕМОВЫМ.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН 22 июля подписал этот закон и передал его на подпись Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Закон предусматривает переход к смешанной системе выборов: 50% депутатов будут избираться по партийным спискам, 50% - в мажоритарных округах.

Закон запрещает участвовать в местных выборах блокам политических партий.

Кроме того, в законе ликвидирована норма о возможности самовыдвижения кандидатов в мэры.

Закон также устанавливает, что в выборах могут принимать участие местные организации политических партий, зарегистрированные не позднее, чем за 365 дней до дня выборов.