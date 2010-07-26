Милиция отмазала от ДТП нардепа Тимошенко? (фото)

В этом году в день Конституции неподалеку от администрации президента произошло интересное дорожно-транспортное происшествие: представительский автомобиль "Bentley Continental GT" стоимостью свыше 1,7 миллионов гривен столкнулся с "Ладой 2110", пишет Украинская правда.

За рулем "Bentley" находился народный депутат от Блока Тимошенко Антон Яценко, который явно был виновником дорожного происшествия: "Лада" осуществляла левый поворот по главной дороге, а перед машиной нардепа висел знак "Дать дорогу".

Инспекторы ГАИ на месте ДТП оказались почти сразу, поскольку рядом расположен въезд в администрацию президента. На глазах милиционеров водитель "Лады", после непродолжительного разговора с депутатом Яценко, просто... уехал.

После этого стражи порядка вместе с Яценко придирчиво осмотрели царапины на ценном бампере "Bentley". А затем сотрудники милиции оттолкали машину на тротуар.

"Украинская правда", которая была случайным свидетелем всей этой ситуации, решила узнать подробности инцидента. В частности, составили ли инспекторы ГАИ, которые так самоотверженно помогали депутату Тимошенко, протокол ДТП.

В конечном итоге редакция получила ответ на свой запрос.

Письмо от Департамента ГАИ было поразительным. Милиция утверждает, что никакого дорожно-транспортного происшествия просто не было!

"В дежурной части управления ГАИ главного управления МВД в городе Киеве отсутствует информация о данном дорожно-транспортном происшествии", - говорится в письме.

"Опрошенный водитель автомобиля ВАЗ-21103 Васильев В.М. категорически отрицал свою причастность к указанному ДТП, а также наличие у них любых материальных убытков или травм", - также сказано в документе.

Руководство ГАИ утверждает, что инспекторы имеют право составлять протоколы лишь в случае совершения административного правонарушения.

Однако, что же произошло в день Конституции на углу Лютеранской и Шовковичной? В ГАИ есть своя версию события.

Оказывается, "работники полка дорожно-патрульной службы ГАИ в пределах компетенции, оказывали практическую помощь водителю автомобиля "Bentley", который из-за технической неисправности не мог самостоятельно завести двигатель и создавал неудобства для других участников дорожного движения".

"В данном случае работниками Госавтоинспекции города Киева были приняты меры относительно освобождения проездной части", - отметили в ГАИ, прибавив, что Яценко о ДТП также ничего не говорил.

Показательно также то, что в письме ГАИ отказались сообщить имя и фамилии водителя "Bentley" и работников ГАИ, которые были на месте события, сославшись на конфиденциальность этих данных. В то же время фамилию простого водителя "Жигулей" они почему-то не засекретили.

Антон Яценко не первый раз попадает в скандальные ситуации, напоминает издание. Депутат от БЮТ, которого называют "крестным отцом Тендерной палаты", недавно был бит министром экономики Василием Цушко за желание расставить своих людей по вертикали государственных закупок.

В то же время руководство БЮТ к Яценко относилось тепло. Так, Александр Турчинов характеризовал его как "молодого ученого".

По документам, автомобиль Яценко принадлежит его жене, которая не значится основателем ни одной фирмы. Сам депутат согласно своей официальной биографии, которую он подавал в Центризбирком, также никогда не занимался бизнесом.

В свою очередь водитель "Лады" наотрез отказался общаться с журналистами. А сам Яценко на месте происшествия придерживался нынешней официальной версии, что машина заглохла, а также возмущался тем, что его фотографируют без разрешения.

В целом в этой ситуации напрашиваются два вывода. Или автомобиль Яценко стал первым "Bentley" в Украине, какой заглох на дороге, или милиция просто "отмазывает" депутата от ДТП.