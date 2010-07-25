ВМФ России ждет от украинских друзей более активных действий

Командование Военно-Морского флота РФ надеется на участие Военно-Морских сил Украины в операции «Черноморская гармония», проводимой в Черном море ВМС Турции с марта 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главнокомандующий ВМФ РФ Владимирский ВЫСОЦКИЙ сказал сегодня в Севастополе журналистам.

«Мы ожидаем от наших украинских друзей более активных действий в части, касающейся мероприятий, связанных с проведением таких достаточно серьезных, на наш взгляд, операций, как «Черноморская гармония». Причем в самое ближайшее время», - подчеркнул В.ВЫСОЦКИЙ.

Как сообщалось, история операции «Черноморская гармония» началась по инициативе Турции, которая с 1 марта 2004 года начала регулярное патрулирование в акватории Черного моря для предотвращения угрозы терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В 2006 году Россия по приглашению турецкой стороны присоединилась к антитеррористической операции "Черноморская гармония". С тех пор совместная работа турецких и российских военных моряков по освещению обстановки, обмену информацией и поддержанию благоприятного режима в Черном море ведется круглогодично.