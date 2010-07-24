Лужков поблагодарил Януковича за отмену запрета ему на въезд в Украину

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ выразил признательность Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ за отмену запрета на въезд в Украину.

Как сообщает РИА «Новости» , об этом он сказал в Симферополе на встрече с руководителями парламента и Совета министров Крыма.

"Хочу выразить сердечную признательность Президенту Украины Виктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ за то решение, которое он принял, предоставив мне возможность снова непосредственно решать вопросы между Москвой и Крымом, Москвой и регионами Украины", - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

"Это решение я как мэр оцениваю как абсолютно обоснованное, абсолютно нормальное. Как человек я ему (ЯНУКОВИЧУ) очень признателен и говорил об этом во время недавнего приезда в Киев", - добавил он.

Мэр Москвы сказал, что очень рад посетить Крым после длительного перерыва. "Для меня это счастливый момент", - сказал глава правительства Москвы.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЖКОВ 24-25 июля посетит Севастополь.

В мае 2008 года СБУ приняла решение о бессрочном запрете на въезд Ю.ЛУЖКОВА в Украину, в частности, из-за его заявлений относительно того, что Севастополь должен быть возвращен России.

В июне этого года СМИ сообщили, что Ю.ЛУЖКОВУ разрешен въезд на территорию Украины.

Между тем, 19 июля Ю.ЛУЖКОВ заявил, что не изменил свое мнение о статусе Севастополя.