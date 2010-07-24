Партия Тимошенко собирает пикет под УНИАН

26 июля в 11.00 возле информационного агентства УНИАН (Крещатик, 4) состоится пикет в защиту конституционного права жителей Киевской области на выбор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной партийной организации «ВО «Батькивщина». Свыше 150 активистов приедут в Киев, чтобы поддержать лидера киевской областной «Батькивщины» Константина БОНДАРЕВА.

В 11.30 в УНИАН начнется его пресс-конференция на тему «Выборы без «Батькивщины»? 70% избирателей Киевской области лишаются права выбора».

В тот же день в 13.30 возле Печерского районного суда Киева (улица Гайцана, 4) начнется пикет в защиту конституционного права жителей Киевской области на выбор. К Печерскому районному суду съедутся активисты Киевской областной «Батькивщины».

*** В соответствии со статьей 38 Конституции Украины, граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.