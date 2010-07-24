В Херсоне может появиться площадь с «антиукраинским названием»

Херсонская областная организация партии «Единый Центр» выступает против намерения властей Херсона назвать одну из площадей города в честь российской императрицы Екатерины II.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель секретариата областной организации “Единого Центра” Светозар ДОРОФЕЕВ, такую позицию выразили члены президиума совета облорганизации.

«Очень хорошо известно, какую роль сыграла Екатерина II в истории украинского казачества. Называть в честь тиранки площадь в административном центре области, на территории которой было несколько казацких сечей, и по приказу которой в 1775 году была разрушена последняя казацкая Новая сечь – это оскорбление и вызов всем, кто считает себя украинцем. Такова позиция членов партии» - сказал С.ДОРОФЕЕВ.

Президиум совета Херсонской областной организации партии «Единый Центр» призвал однопартийцев, а также представителей всех партий, общественных организаций, депутатов городского совета Херсона и всех горожан высказаться категорически против названия улиц и площадей города в честь антиукраинских исторических фигур.

Ранее власть Херсона объявила интернет-голосование относительно вариантов названия площади возле областного киноконцертного зала «Юбилейный», которая на данное время названия не имеет.

В частности, комиссия по подготовке и вынесению на рассмотрение городского совета вопросов о наименовании (переименовании) улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, мостов и других сооружений, расположенных на территории Херсона, предложила в числе других вариантов название - площадь Екатерининская (в честь императрицы Екатерины II, которая подписала указ об основании Херсона).